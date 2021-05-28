16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва під час відпочинку з подругою показала яскравий образ

Щоб уникнути зайвої уваги дівчина не публікує особисті кадри в соціальних мережах занадто часто, причому сімейні фото Діва зберігає на закритій сторінці Тільки для друзів. Тому кожне фото, яке потрапляє в мережі через знайомих і товаришів молодої красуні, відразу ж стає популярним.

Не так давно Діва проводила час з подругою, показуючи яскраві образи в червоних купальниках схожого дизайну, але з різними лямками. Без прикрас, макіяжу і зачісок дівчата виглядали справжніми і задоволеними.

Діва з кучерявими темними локонами, завзятою посмішкою і непідробними емоціями на обличчі стала дивно схожа на маму-модель в молоді роки. До слова, Моніка Беллуччі дуже підтримує дочку в її прагненні продовжити сімейну справу і стати моделлю. На важливі зйомки від модних брендів сама Моніка особисто приїжджала до дочки і підтримувала її поруч з фотографами. На домашніх кадрах Діва виглядає впевнено і дуже добре.

Примітно, що раніше, після модельної зйомки в студії, під час якої дівчина позувала в чорному боді, особливу увагу шанувальників привернув той факт, що на фото було видно далеко не модельну фігуру починаючої зірки. На фото було видно повненькі стегна і невеликий животик. При цьому Діва абсолютно не соромилася позувати в обтягуючому вбранні.

Варто відзначити, що в коментарях під постом знайшлися критики, але були і ті, хто захищав модель.

"Трохи схуднути треба так то» «" схудне і стане як дочка Кроуфорд ... "ніяка", " Спину тримай рівно!", "Прям поперло на фоточки сьогодні дівку!", "така ж мила, як твоя мама«,» принадність", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі без білизни і сорому потрясла відвертою фотосесією: "Ну вся в матір!".

Як повідомляла Politeka, дочка Моніки Беллуччі полонила своєю ніжною "улоговинкою гріха": "Вся в маму".

Також Politeka писала, що дочка Беллуччі в червоному боді не на жарт схвилювала шанувальників:"входьте в небезпечну зону".