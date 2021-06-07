Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу удивил развлечениями с дочерью

Не так давно стало известно, что Мурат отправился в Россию к дочери, желая поздравить ребенка с днем рождения и отметить этот праздник с ней (в этом году Соне исполняется 10 лет). Вчера мужчина появился на концерте бывшей жены, где присматривал за дочерью и показывал, как веселится сам, улыбаясь на камеру.

В этот раз Мурат показал, на какие "жертвы" идет ради дочери. Желая рассмешить публику и подурачиться за семейными развлечениями, Соня надела красивый костюм из яркой ткани, а папу вынудила примерить босоножки на массивных каблуках, правда сделал Мурат это своим способом - надел их на руки и на четвереньках прогулялся за спиной дочери.

Не сдерживая эмоции, Соня, смеясь, представила "лук дня", который так хотела показать.

«@soniknomik Спасибо тебе, Господи» - шутливо подписал Мурат.

Фанаты не стали сдерживать эмоций:

«Люблю вашу семью 😍! Жду мальчика; Папа просто огонь🔥; Видно, что Соня счастлива, играя с папой...Мурат заботливый отец! Счастья и благополучия Вашей семье! 💐💖🤗; Чудный ребёнок, добрая, милая, красивой женской судьбы👍😘; Красотка, без сомнения!👍💯😃 И папа самый замечательный!🤗😉🙌; 😍Как прекрасно когда папа играет с ребёнком,любит...Прекрасная семья....😍😍; ❤️ Не сдавайтесь!!! PS Доча умничка и красавица 😍; Красотка, какой заботливый папа 😍; Голос как у мамы)».

День назад на своей странице в социальной сети Инстаграм Соня показала, как отдыхала с отцом. Причем делали они это на концерте Каролины, которая объявила о выступлении еще несколько дней назад.

В ролике Сони, который она представила у себя в Инстаграм, можно заметить и самого Мурата, который помогает ей снимать ролики на концерте. Судя по видео, мужчина был очень доволен проведенным временем с ребенком даже на концерте бывшей жены. Уже через несколько дней пройдет день рождение Сони, поэтому Мурат, похоже, прилетел именно для поздравления.

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