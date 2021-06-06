Певица Настя Каменских показала, как и с кем проводит "ленивые" выходные
34-летняя звезда опубликовала любопытный кадр в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала в уютном домашнем образе, передает Politeka.net.
Ненакрашенная брюнетка стояла руки в боки перед большим зеркалом в своей просторной гардеробной, будучи в мини-топе белого цвета и объемных штанах с бледными фиолетово-голубыми разводами. Певица не пыталась изобразить страсть или покорить фанатов другой гламурной фишкой, скорее, наоборот, показала, как выглядит в обычной жизни.
Случайно Каменских засветила, с кем проводит свое воскресенье - в кадр попал их с Потапом (муж Насти, продюсер и рэпер) домашний питомец - белая кучерявая собачка породы бишон фризе.
"Эй, воскресенье!", - подписала кадр Настя, подмигнув.
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Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
На фото можно рассмотреть ее стильную гардеробную, выполненную в бежевых и серых тонах, с высоким шкафом под потолок со множеством выдвигающихся ящичков.
Ранее мы рассказывали, Каменских удивила откровением, ответив на вопрос есть ли в их отношениях с Потапом место для ревности. Как известно, парочка в браке уже два года, хоть их роман начался задолго до этого.
"Я всегда говорю, что мы можем дарить друг другу любовь, по обоюдному желанию, и если я почувствую, что это закончилось, никто никого не будет держать насильно, ультиматумами или еще чем-то, для того, чтобы сохранить это (отношения, - ред.), потому что я считаю, что мы не принадлежим друг другу", - заявила звезда.
Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".
Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".
Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".