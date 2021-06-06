Ани Лорак дала концерт в Москве, а ее дочь активно поддержала певицу

Известная украинская исполнительница Ани Лорак воспитывает единственную дочь Софию, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

В июне месяце девочке исполнится 10 лет, а она уже растет, по словам певицы, очень творческим ребенком. Соня занимается вокалом и питает большую страсть к театру.

Также девочка старается не пропускать выступления своей звездной мамы. Так, 4 июня Ани Лорак провела сольный концерт в Москве, а ее дочь активно поддержала звездную маму.

Соня пришла на выступление со своим отцом Муратом, а кадры с концерта разместила у себя в Инстаграм.

Девочка попозировала сидя возле сцены, в обнимку с папой, а потом вышла на саму сцену, чтобы обнять маму.

Фолловеры не прошли мимо.

"Малышка😍😍😍😍 обожаю тебя и твою маму❤️", "Счастливая малышка ❤️ Куколка 👼", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, Соня решила примерить взрослый образ и показала кадры, на которых запечатлена с ярким макияжем. Похоже, София применила специальный фильтр.

Напомним, Ани Лорак в "золотом" мини вызвала бурную реакцию у украинцев: "Она больше не наша"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с накладными волосами появилась на публике в новом имидже: кадры преображения.

Также Politeka писала, что 9-летняя дочь Ани Лорак засветилась от счастья в объятиях звездной мамы: "Такие милые и солнечные"