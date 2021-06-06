Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, какой ее видят поклонники

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 54-летняя звезда опубликовала свой снимок, который поклонники обработали в стиле арт. На фото актриса помолодела лет на 30, превратившись в инстаграмную диву. Несмотря на то, что актрису сильно изменили, узнать в картинке черты лица Сумской все же получилось.

Судя по тому, что Сумская сделала перепост фото на своей странице, оно ей очень понравилось.

Стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Ольга Сумская великолепно выглядит. Актриса следит за своей внешностью, питанием, активно занимается спортом. У себя в Инстаграм Сумская неоднократно показывала, как во время гастролей совершает пробежки по городу, чтобы держать себя в форме.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская опубликовала архивное фото с дочкой Антониной, которой недавно исполнился 31 год. Актриса разместила в сторис фото, где она держит на руках еще совсем маленькую дочь. Отметим, что Паперную Сумская родила от своего первого мужа, но воспитывала ее уже в браке со вторым. Как известно, сейчас Антонина Паперная живет и работает в России. Она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.

Напомним, что Ольга Сумская публично обратилась к дочери, живущей в России: "Моя родненькая...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в платье-вышиванке эффектно поработала лопатой: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Ольгу Сумскую с новорожденной малышкой на руках засыпали поздравлениями: "Как чудесно...".