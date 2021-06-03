Відома українська актриса, Ольга Сумська, показала, як працює на землі
Зірка підтримує красу і стежить за тенденціями моди, пише Politeka.net. Тому артистка завжди виглядає просто чудово.
Навіть, коли Ольга копається в землі з лопатою, вона вражає ефектною зовнішністю.
Так, красуня опублікувала в сторіс кадри в довгій сукні-вишиванці. Артистка тримала в руках лопату з землею.
Виявляється, вона разом з колегами по шоу-бізнесу взяла участь в акції і посадила дерево.
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Результатами артистка також похвалилася.
До слова, не можна не відзначити, що Сумська зробила макіяж з акцентом на очі, підкресливши їх яскравість. Зірка посміхалася і видно, як їй сподобалося це заняття.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Ольга Сумська не тільки відвідує косметологів, але також ретельно доглядає за собою вдома. Зокрема, красуня вибирає правильне харчування. Сумська їсть вранці кашу, бутерброд з козячим сиром або сир. Зірка відмовилася від шоколадних батончиків і цукерок, а також від сосисок і жирної їжі.
"Я вивела своє правило: "Краще їсти все, що рухається і росте, але не їсти те, що упаковано"", - зізналася одного разу актриса.
Однак зірка іноді дозволяє собі насолодитися шматочком торта або чорної шоколадки тільки в першій половині дня.
Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".
Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".
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