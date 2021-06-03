Известная украинская актриса, Ольга Сумская, показала, как работает на земле

Звезда поддерживает красоту и следит за тенденциями моды, пишет Politeka.net. Поэтому артистка всегда выглядит просто восхитительно.

Даже, когда Ольга копается в земле с лопатой, она впечатляет эффектной внешностью.

Так, красотка опубликовала в сторис кадры в длинном платье-вышиванке. Артистка держала в руках лопату с землей.

Оказывается, она вместе с коллегами по шоу-бизнесу приняла участие в акции и посадила дерево.

Результатами артистка также похвасталась.

К слову, нельзя не отметить, что Сумская сделала макияж с акцентом на глаза, подчеркнув их яркость. Звезда улыбалась и видно, как ей понравилось это занятие.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Ольга Сумская не только посещает косметологов, но также тщательно ухаживает за собой дома. В частности, красотка выбирает правильное питание. Сумская есть по утрам кашу, бутерброд с козьим сыром или творог. Звезда отказалась от шоколадных батончиков и конфет, а также от сосисок и жирной пищи.

"Я вывела свое правило: "Лучше есть все, что двигается и растет, но не есть то, что упаковано"", - призналась однажды актриса.

Однако звезда иногда позволяет себе насладиться кусочком торта или черной шоколадки только в первой половине дня.

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".