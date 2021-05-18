Известная украинская актриса Ольга Сумская на днях сыграла вторую свадьбу со своим мужем Виталием Борисюком, а сейчас продолжает праздновать
Звезда с мужем-артистом Виталием Борисюком отметили 25-летие своего брака, пишет Politeka.net. Артисты сделали себе подарок - пышное торжество в свадебных нарядах.
После свадьбы артистка показала, как продолжает свой отдых. На новых фото в сторис Инстаграм Ольга позировала в стильном платье, украшенном золотым рисунком. Наряд отлично смотрелся на фигуре звезды. Артистка завершила образ золотистыми туфельками.
Красивые макияж и прическа лишь подчеркнули красоту артистки.
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В другом кадре Сумская позировала не одна, а в компании украинского психолога, Натальи Холоденко. Последняя была в черном платье с прозрачными вставками.
"Серебреная свадьба", - написала актриса.
Публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Напомним, Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года.
Известно, что актриса ушла от актера Евгения Паперного, от которого родила свою первую дочь, Антонину.
В программе "ЖВЛ" брошенный супруг рассказал, что тогда у него с Борисюком состоялся мужской разговор, во время которого последний признался - его чувства серьезные и он влюблен в Сумскую еще со студенчества.
Позже, когда конфликт утих, все трое сыграли вместе в антрепризе "Боинг — Боинг".
И сейчас Евгений Паперный старается поддерживать хорошие отношения со всеми.
Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".
Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".