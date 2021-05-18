Известная украинская актриса Ольга Сумская на днях сыграла вторую свадьбу со своим мужем Виталием Борисюком, а сейчас продолжает праздновать

Звезда с мужем-артистом Виталием Борисюком отметили 25-летие своего брака, пишет Politeka.net. Артисты сделали себе подарок - пышное торжество в свадебных нарядах.

После свадьбы артистка показала, как продолжает свой отдых. На новых фото в сторис Инстаграм Ольга позировала в стильном платье, украшенном золотым рисунком. Наряд отлично смотрелся на фигуре звезды. Артистка завершила образ золотистыми туфельками.

Красивые макияж и прическа лишь подчеркнули красоту артистки.

В другом кадре Сумская позировала не одна, а в компании украинского психолога, Натальи Холоденко. Последняя была в черном платье с прозрачными вставками.

"Серебреная свадьба", - написала актриса.

Публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года.

Известно, что актриса ушла от актера Евгения Паперного, от которого родила свою первую дочь, Антонину.

В программе "ЖВЛ" брошенный супруг рассказал, что тогда у него с Борисюком состоялся мужской разговор, во время которого последний признался - его чувства серьезные и он влюблен в Сумскую еще со студенчества.

Позже, когда конфликт утих, все трое сыграли вместе в антрепризе "Боинг — Боинг".

И сейчас Евгений Паперный старается поддерживать хорошие отношения со всеми.

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".