Відома українська актриса Ольга Сумська показала архівне фото з немовлям на руках

Зірка користується великою популярністю, беручи участь у зйомках різних фільмів, серіалів і шоу, пише Politeka.net. При цьому у актриси завжди знаходиться час на сім'ю.

Ольга Сумська-мама двох вже досить дорослих дочок. У першому шлюбі з артистом Євгеном Паперним в 1990 році актриса народила дочку Антоніну, а в другому, з актором Віталієм Борисюком, в 2002 році - дочку Анну.

Старша дочка вже встигла побудувати успішну кар'єру актриси, правда, живе вона в Росії. Дівчина вже стала мамою двічі у відносинах з Володимиром Ягличем.

Першого червня Антоніні виповнився 31 рік, з нагоди якого Ольга Сумська показала архівне фото, де вона тримає на руках маленьку доньку. На чорно-білому фото Сумська зовсім молода, а на руках тримає маленьку дівчинку років двох.

"Моя прекрасна дівчинка, з твоїм днем, ДОЦЯ!❤️Ти гідна найкращого в цьому житті! І нехай збудеться все, про що ти мрієш!Моя рідна, обожнюємо тебе!💋 happy Birthday!",- написала у своєму сторіс Сумська.

Користувачі Мережі також написали багато приємних повідомлень в коментарях, серед них привітала дочка Сумської співачка Наталія Валевська: "як чудово...", "З Днем народження, Тонєчку ❤️", " Класика😂", " з іменинницею 😍 😘 ", " З днем народження!🤗🤗🤗".

Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".

Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".

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