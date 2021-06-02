Известная украинская актриса Ольга Сумская показала архивное фото с младенцем на руках

Звезда пользуется большой популярностью, принимая участие в съемках различных фильмов, сериалов и шоу, пишет Politeka.net. При этом у актрисы всегда находится время на семью.

Ольга Сумская - мама двоих уже довольно взрослых дочерей. В первом браке с артистом Евгением Паперным в 1990 году актриса родила дочь Антонину, а во втором, с актером Виталием Борисюком, в 2002 году - дочь Анну.

Старшая дочь уже успела построить успешную карьеру актрисы, правда, живет она в России. Девушка уже стала мамой дважды в отношениях с Владимиром Яглычом.

Первого июня Антонине исполнился 31 год, по случаю которого Ольга Сумская показала архивное фото, где она держит на руках маленькую дочь. На черно-белом фото Сумская совсем молодая, а на руках держит маленькую девчушку лет двух.

"Моя прекрасная девочка,с твоим днём, ДОЦЯ!❤️Ты достойна самого лучшего в этой жизни! И пусть сбудется всё,о чём ты мечтаешь!Моя родная,обожаем тебя!💋 happy Birthday!", - написала в своем сторис Сумская.

Пользователи сети также написали много приятных сообщений в комментариях, среди них поздравила дочь Сумской певица Наталия Валевская: "Как чудесно...", "З Днем народження, Тонєчку ❤️", " Классика😂", "С именинницей😍😘", " С Днём Рождения!🤗🤗🤗".

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".