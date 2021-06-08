В семье солиста группы «Иванушки International» произошло радостное событие событие

Кирилл Андреев впервые стал дедом, пишет «Стархит».

Наследник певца женился на девушке по имени Аделина в прошлом году, в апреле пара сообщила о скором прибавлении в семье. И вот 4 июня первенец супругов появился на свет.

«Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото», — рассказала супруга певца Лола.

Отмечается, что сейчас мама и малышка находятся дома и чувствуют себя хорошо.

Напомним, более месяца назад участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко участвовал в российском шоу «Маска», после чего ему стали пророчить блестящую сольную карьеру. А вот в коллективе успех Туриченко восприняли не слишком радушно.

Туриченко признался, что коллеги по коллективу практически проигнорировали эту тему.

По словам артиста, когда его раскрыли, ему позвонил Андрей Григорьев-Апполонов и сказал, что слышал, что «вроде ты где-то участвуешь в шоу и хорошо себя показал». Туриченко подтвердил, что принимал участие в «Маске», но уже закончил работу на проекте.

Кирилл Андреев только сейчас затронул эту тему.

«История группы насчитывает уже больше 25 лет, и все это время Мы жили вашей любовью и гастролями, но стоило Кириллу Туриченко/нашему другу и коллеге/ принять участие в шоу Маска и это было превосходно, но неожиданно для Меня и Я не знаю точку зрения Андрея, но после шоу , на нас такое посыпалось, Я не буду до этого опускаться. Мне просто не понятно люди, откуда у вас столько злости и ненависти, вам никогда не будет 50? Мы артисты живем сценой, профессией, подумайте хорошо, перед тем как писать гадости», - написал он на своей странице в Инстаграм.

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