Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, которая стала певицей в 4 года, впечатлила видом на вечеринке в честь своего дня рождения
Как передает Politeka.net, 8 июня певица отпраздновала свой 26-й день рождения. В честь праздника она сделала себе особенно яркий макияж и роскошную укладку. Алина выбрала легкое летнее платье в крупный горох, которое элегантно развивалось на ветру. Красотка покрутилась, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее со всех сторон.
«+1 к моим 18. Спасибо прошедшему году за миллиард чудесных мгновений, за опыт, за чудеса. В предыдущем году, в свой день рождения я словила много рыбы, в прямом смысле слова:) хотя я такой себе рыбак с натяжкой, видимо, это просто было тем самым знаком, что год будет успешным и плодотворным», - отметила Гросу.
Она напомнила, что за прошедший год выпустила альбом, сняла несколько клипов, снялась в 8 картинах и получила несколько весомых премий.
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В комментариях Гросу стали поздравлять и делать ей комплименты.
«Безумно красиво», «Искренние поздравления, Алиночка! Будь счастливой!», «Красавица, с днем рождения! Пусть мечты сбываются! Счастье!», «Девушка мечты», - пишут пользователи сети.
Напомним, что 25-летняя Алина Гросу честно ответила, чем она круче других: "Я росла в Черновцах, и там...".
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