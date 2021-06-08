Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, которая стала певицей в 4 года, впечатлила видом на вечеринке в честь своего дня рождения

Как передает Politeka.net, 8 июня певица отпраздновала свой 26-й день рождения. В честь праздника она сделала себе особенно яркий макияж и роскошную укладку. Алина выбрала легкое летнее платье в крупный горох, которое элегантно развивалось на ветру. Красотка покрутилась, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее со всех сторон.

«+1 к моим 18. Спасибо прошедшему году за миллиард чудесных мгновений, за опыт, за чудеса. В предыдущем году, в свой день рождения я словила много рыбы, в прямом смысле слова:) хотя я такой себе рыбак с натяжкой, видимо, это просто было тем самым знаком, что год будет успешным и плодотворным», - отметила Гросу.

Она напомнила, что за прошедший год выпустила альбом, сняла несколько клипов, снялась в 8 картинах и получила несколько весомых премий.

В комментариях Гросу стали поздравлять и делать ей комплименты.

«Безумно красиво», «Искренние поздравления, Алиночка! Будь счастливой!», «Красавица, с днем рождения! Пусть мечты сбываются! Счастье!», «Девушка мечты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 25-летняя Алина Гросу честно ответила, чем она круче других: "Я росла в Черновцах, и там...".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу после развода показала, как проводит время с младшим братиком: "Теперь я знаю, что Мишка…".

Также Politeka писала, что Алина Гросу покрутилась в свадебном платье, заинтриговав украинцев: "Мы почувствовали друг друга...".