Відома українська "бджілка" Аліна Гросу, що виступає з 4 років, розговорилася про особисте
25-річна співачка дала інтерв'ю радіоведучому Люкс FM Славі Дьоміну, відповівши на ряд цікавих питань, передає Politeka.net.
Зокрема, в Гросу запитали, чим вона крутіша за інших.
Зірці знадобилося кілька секунд, щоб знайти, що відповісти. Видно було, що Аліна не очікувала такого зухвалого питання і навіть трохи розгубилася.
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"Я не крутіше, я просто інша - і все. Багато в чому: і поглядами якимись своїми на життя, і звичністю, простотою якоюсь своєю. Я не відходжу від себе, я не намагаюся щось грати, якось себе по-іншому з чимось асоціювати... Я начебто людина з шоу-бізнесу, але з іншого боку мене ростили абсолютно... ну, я росла в Чернівцях, і там звичайні люди, для яких шоу-бізнес - це взагалі незрозуміле", - відповіла Гросу.
Користувачі обговорили в коментарях співачку, її поведінку і зовнішній вигляд:
"Навіть не думав що вона така проста. На вигляд здавалася пафосна, а тут дійсно зовсім інша людина. Дуже мила і приємна дівчина 💎"
"Як не любити? Вона нічого з себе не уявляє, така природня, а ще розумна! Слава, дякую за інтерв'ю!"
"Дуже позитивна, трохи навіть соромиться, вихована"
"Така дівчинка-дівчинка. Плаття, рожевий... Гарненька. Ти і так красуня! Ніякої пластики і не потрібно!"
"Вона для свого віку дуже зріла особистість... Я це ще помітила, коли їй було років 15"
Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з" неробочої "сторони, рідкісне фото:" Знайомтеся...".
Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".