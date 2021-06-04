Відома українська "бджілка" Аліна Гросу, що виступає з 4 років, розговорилася про особисте

25-річна співачка дала інтерв'ю радіоведучому Люкс FM Славі Дьоміну, відповівши на ряд цікавих питань, передає Politeka.net.

Зокрема, в Гросу запитали, чим вона крутіша за інших.

Зірці знадобилося кілька секунд, щоб знайти, що відповісти. Видно було, що Аліна не очікувала такого зухвалого питання і навіть трохи розгубилася.

"Я не крутіше, я просто інша - і все. Багато в чому: і поглядами якимись своїми на життя, і звичністю, простотою якоюсь своєю. Я не відходжу від себе, я не намагаюся щось грати, якось себе по-іншому з чимось асоціювати... Я начебто людина з шоу-бізнесу, але з іншого боку мене ростили абсолютно... ну, я росла в Чернівцях, і там звичайні люди, для яких шоу-бізнес - це взагалі незрозуміле", - відповіла Гросу.

Користувачі обговорили в коментарях співачку, її поведінку і зовнішній вигляд:

"Навіть не думав що вона така проста. На вигляд здавалася пафосна, а тут дійсно зовсім інша людина. Дуже мила і приємна дівчина 💎"

"Як не любити? Вона нічого з себе не уявляє, така природня, а ще розумна! Слава, дякую за інтерв'ю!"

"Дуже позитивна, трохи навіть соромиться, вихована"

"Така дівчинка-дівчинка. Плаття, рожевий... Гарненька. Ти і так красуня! Ніякої пластики і не потрібно!"

"Вона для свого віку дуже зріла особистість... Я це ще помітила, коли їй було років 15"

Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з" неробочої "сторони, рідкісне фото:" Знайомтеся...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".