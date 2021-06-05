Відома українська " Бджілка" Аліна Гросу, виступаюча з 4 років, вбралася в білу сукню і заворожила фанів

25-річна співачка розповіла про прем'єру пісні малинові губи, передає Politeka.net. Зокрема, Гросу написала, що побувала на чудовий захід, презентація нової колекції ювелірних прикрас, пов'язаних з губами.

Також Гросу сказала, що це не збіг. Співачка в шикарній білій сукні покрутилася в Києві біля Дніпра. Шикарні локони і помітний макіяж доповнили образ Гросу.

"💖 💖 💖Вчора крім прем'єри пісні малинові губи пройшов чудовий захід, презентація нової колекції 👄 👄 👄 і як ви думаєте які там прикраси ?))) звичайно, чудові 🙌 🏽 і пов'язані з губами получается виходить, ми відчули один одного💖", - написала Гросу.

Користувачі обговорили в коментарях співачку, її поведінку і зовнішній вигляд:

" Кайфовая пісня з прем'єрою😍🔥 "

" Принцеса �🜟🁑� "

" Красива Аліна 🔥❤️ 😍 👏 😮 😂 "

"Така дівчинка-дівчинка. Плаття, рожевий... Гарненький. Ти і так красуня! Ніякої пластики і не потрібно!"

" Класна дівчина 🌠"

" Ви дуже красива, жіночна..пісня�🔥🔥�"

" Бомба, а не пісня! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️. Дякую за вашу творчість!"

"Дуже красиво і ніжно🌸".

Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з" неробочої "сторони, рідкісне фото:" Знайомтеся...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".