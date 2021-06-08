Звезда «Женского квартала», украинская актриса и телеведущая Ирина Сопонару снова решилась на эксперимент с внешностью для новой фотосессии

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая является юмористкой "Квартал 95", актрисой юмористического шоу «Игры приколов» и входит в состав одной из команд в «Лиге Смеха», поделилась свежим фото в своем Инстаграм.

На фото Ирина предстала в очень соблазнительном образе с черными волосами. Она засветила свой животик, поскольку из одежды на ней был кружевной топ и легкий халатик. На снимке актриса выглядела совсем другим человеком.

«Я солнце, я луна…», - загадочно подписала фото актриса.

В комментариях Сопонару оставили массу приятных слов.

«Как же тебе круто темненькой», «Классно! Не узнать Иришку!», «Я влюблен», «Черная дама!», «Что за красотка?», «Вы все больше и больше нас балуете такими фотографиями», «Ирина Сопонару, вам всегда хорошо, и черной и белой, на спине и на животе», «Ой, темный цвет как тебе хорошо! Прямо бомба! Раскрылась», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару поделилась соблазнительным снимком, на котором она во всей красе продемонстрировала свое симпатичное лицо.

Напомним, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".

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