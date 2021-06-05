Зірка "Жіночого кварталу", українська актриса Ірина Сопонару засвітилася в компанії симпатичного чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка засвітилася в мініатюрному чорному платті і красивих босоніжках. Поруч з нею стояв колега, з яким вона вела захід.

"Таких ведучих собі на свято запросила б", - підписала фото зірка.

У коментарях їй і її супутнику залишили масу приємних слів.

"Яка красива жінка", «О, дааа», «ні, ну справа красива картинка, зліва на любителя звичайно)", "красуня", " а що, бувають інші? Тільки Ви!", "Дуже класні", "а погляд який!", "Дуже небезпечні ведучі!) уведуть, як потім повернутися?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 34-річна Сопонару прославилася завдяки участі в проектах «Квартал 95». Вона була учасницею команди КВК "Вінницькі перці", брала участь в "Лізі сміху", "Іграх приколів" і знімалася в серіалі "Одного разу під Полтавою". Сьогодні зірка є актрисою гумористичного шоу "Жіночий квартал".

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару поділилася яскравим знімком. Блондинка продемонструвала своє обличчя в променях сонця, злегка відкривши рот, щоб додати образу привабливості.

"Доброго ранку сонечко", - підписала кадр зірка.

Нагадаємо, що красуня з "Жіночого кварталу" показала свою "близнючку", нарвавшись на компліменти: ефектний кадр.

Як повідомляла Politeka, яскрава блондинка з "Жіночого кварталу" в прозорій блузі вразила змінами:"це просто вау".

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в екстра-міні показала всі достоїнства фігури:"Вау, серйозна тітка".