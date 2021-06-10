Певица Настя Каменских растрогала рассказом о маме и папе и их необычной семье

Как известно, 81-летнего отца Каменских Алексея Иосифовича Жмура не стало в начале этого года. Он был известным украинским спортсменом и музыкантом. В свое время был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а впоследствии концертным директором хора имени Г. Веревки.

Настя с овдовевшей матерью, 66-летней Лидией Петровной, тяжело переживали утрату. Утешал женщин, как мог, муж певицы рэпер и продюсер Потап.

Ныне звезда с теплом вспоминает о своем детстве и об отношениях родителей. В своем интервью на YouTube-канале DOROTYE певица рассекретила необычную историю любви мамы и папы, передает Politeka.net.

"У них очень большая разница в возрасте, 17 лет. Я помню бесконечную любовь, как они все время целуются... между ними была просто невероятная связь. Папа, когда увидел маму... она говорит, как маньяк просто... Увидел ее из-за шторы - мама была певицей, а папа концертным директором в хоре им. Г. Веревки - смотрит на нее все время... И очень сильно влюбились", - поделилась Настя, отметив, что на тот момент ее матери было 24-25 лет.

По словам звезды, она с детства помнит "все эти поцелуи-обнимашки". Также она поделилась премудростью, которую получила от отца, пока он был еще жив.

"Я так счастлива, что вселенная мне подарила такую семью. Я их видела всегда любящими друг друга. Безусловно, не без скандалов, как и в любой семье... могу сказать, что у нас итальянская семья, очень эмоциональная. Но, тем не менее, сквозь всю жизнь была красной ниткой любовь. И мне папа говорил, неважно, чем ты занимаешься, главное, чтобы ты ощутила "солнечный удар", который я ощутил с твоей мамой".

Напомним, что Каменских попала в опасную ситуацию во время "покатушек" с Потапом и красоткой-подружкой: "Чуть не...".

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачных кружевах показала, как же повезло Потапу: "Это правда...".

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