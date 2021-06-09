Известная украинская певица Алина Гросу отпраздновала свой 26 день рождения в компании друзей и любимого человека
Артистка вышла замуж в 2019 году за бизнесмена Александра Комкова, передает Politeka.net. Брак продлился недолго, ведь в 2020-ом артистка объявила о разводе.
Долгое время после разрыва отношений певица боялась афишировать свою личную жизнь. Красотка не рассказывала, кто является ее возлюбленным, хотя часто появлялась в компании актера Романа Полянского.
Лишь в прошлом месяце Гросу призналась, что ее с Полянским связывают романтические отношения.
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Восьмого июня певица отпраздновала свое 26-летие. На праздник пришли коллеги звезды, и, конечно же, ее возлюбленный. В частности, певец Виталий Козловский снял Полянского, когда Алине принесли торт.
После того как певица рассказала о своих отношениях, новый бойфренд выдает свои чувства на публике.
Так, видео, в котором Гросу позировала в красивом платье, рассказывая о своем дне рождения, Роман прокомментировал так:
"С Днем Рождения, любимая!!!!!💘💘".
А Алина ответила: "Спасибо, РВПешечка😍💋❤️".
Отметим, со своим бывшим мужем Алина Гросу познакомилась еще в 2015 году на съемочной площадке. Жилье Комкова стало локацией для съемок одной картины.
Оба не сразу начали встречаться, сначала просто подружившись, а спустя третий месяц знакомства Александр признался Алине в любви.
После развода артистка призналась, что потеряла не только мужа, но и друга.
Напомним, что 25-летняя Алина Гросу честно ответила, чем она круче других: "Я росла в Черновцах, и там...".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу после развода показала, как проводит время с младшим братиком: "Теперь я знаю, что Мишка…".
Также Politeka писала, что Алина Гросу покрутилась в свадебном платье, заинтриговав украинцев: "Мы почувствовали друг друга...".