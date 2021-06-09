Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перед съемками успела хвастнуть необычным образом в изумрудном костюме

Скоро, 24-го июля, артистке исполнится 52 года, которая удивительно выглядит без фотошопа и косметики. Перед камерами Лопес старается максимально точно подчеркивать формы и сияющую кожу. Главной гордостью звезды является то, что она знает, как правильно ухаживать за собой.

Периодически Лопес даже оправдывается в сети, ведь ее обвиняют в использовании ботокса. Тем не менее, тело и подтянутые формы говорят за себя. Дженнифер упорно тренируется на результат. Сразу два тренера помогают артистке худеть без диет, а правильное питание избавило ее от хлопот с постоянными ограничениями.

Перед концертом Лопес свободно показывает себя в прозрачном костюме изумрудного цвета, который полностью украшенный блестками и камнями. Золотистые волосы исполнительницы распущены, а нюдовый макияж без особых акцентов только сделал ее моложе. Даже в гримерке звезде удалось выглядеть провокативно.

Как видно, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают. Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре.

«️Красивая, сексуальная и горячая; Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!!; это тело, хотя и роскошное, оно ослепляет; Богиня, вид, как у львицы; нельзя оторвать взгляд!; Красиво, шоколадка какая!; все бриллианты показала; Моя королева; ты так много страсти️ мое солнышко; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!», - пишут фанаты.

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