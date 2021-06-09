Звезда «Женского квартала», украинская актриса и телеведущая Ирина Сопонару восхитила красотой

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая является юмористкой "Квартал 95", актрисой юмористического шоу «Игры приколов» и входит в состав одной из команд в «Лиге Смеха», поделилась свежим фото в своем Инстаграм.

Ирина Сопонару позировала в пиджаке на голое тело.

«I’m sorry, I’m not perfect» (извините, я не идеальна), - подписала она снимок.

Однако фолловеры артистки не согласились с таким утверждением.

«Идеальная», «Просто нет слов», «Замечательный образ Иры», «Если ты не идеальна, тогда кто?» - пишут в комментариях.

Кто-то даже увидел сходство Сопонару с известной украинской телеведущей. «А как на Никитюк похожа», - отметили пользователи Сети.

Отметим, ранее Сопонару рассказывала, что ее стройная фигура – результат сочетания правильного питания и физических нагрузок. Уже много лет актриса является вегетарианкой.

"Еще в школе отказалась от свинины, потом от говядин. В итоге ела только птицу. Потом, после окончания Великого поста, вообще отказалась от мяса. Сейчас я кушаю рыбу, так что, если быть точной, то я паскетарианка. Но планирую отказаться и от нее", - признавалась актриса в одном из интервью.

Напомним, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".

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