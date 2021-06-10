Украинская певица Настя Каменских впечатлила видом в свободной рубашке мужского кроя
Как передает Politeka.net, популярная певица способна не только эпатировать публику яркими образами на сцене и в клипах. Довольно часто Каменских делится домашними нежными образами, показывая, как выглядит в обычной жизни.
В этот раз у себя в Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала фото, сделанное дома. Настя надела светлые штаны и объемную рубашку, которая скрыла ее идеальную фигурку.
«Тебе нравится oversize так же, как и мне?», - задала Каменских вопрос своим подписчикам.
В комментариях поклонники стали обсуждать внешний вид звезды, а также рассказывать о свои предпочтениях в одежде.
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«Рубашку у Потапа забрала?», «Ohhh yeeee. И мой муж на мне больше любит такую одежду», «Страшно красиво», «Ты такая милая», «Люблю, ещё как. Удобно, когда переела», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских засветилась в домашнем виде, без макияжа и прически. Певица рассказала, что всегда очень сильно ждет лета, потому что можно легко одеваться.
«Самое главное, что к нам, наконец-то, пришла черешня. Появилась, точнее, клубника, голубичка, персики, абрикосы. Такое счастье», - заявила звезда.
Напомним, что Каменских в прозрачных кружевах показала, как же повезло Потапу: "Это правда...".
Как сообщала Politeka, Каменских рассекретила необычную историю любви своих родителей: "Очень большая разница в возрасте".
Также Politeka писала, что Каменских в образе школьницы высунула язык и разозлила украинцев: "Настя, может хватит".