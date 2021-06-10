Співачка Настя Каменських зворушила розповіддю про маму та тата і їх незвичайну сім'ю

Як відомо, 81-річного батька Каменських Олексія Йосиповича Жмура не стало на початку цього року. Він був відомим українським спортсменом і музикантом. Свого часу був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а згодом концертним директором хору імені Г. Верьовки.

Настя з овдовілою матір'ю, 66-річною Лідією Петрівною, важко переживали втрату. Втішав жінок, як міг, чоловік співачки репер і продюсер Потап.

Нині зірка з теплом згадує про своє дитинство і про стосунки батьків. У своєму інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE співачка розсекретила незвичайну історію кохання мами та тата, передає Politeka.net.

"У них дуже велика різниця у віці, 17 років. Я пам'ятаю нескінченну любов, як вони весь час цілуються... між ними був просто неймовірний зв'язок. Тато, коли побачив маму... вона каже, як маніяк просто... Побачив її через штори - мама була співачкою, а тато концертним директором в хорі ім. Г. Верьовки - дивиться на неї весь час... І дуже сильно закохалися", - поділилася Настя, зазначивши, що на той момент її матері було 24-25 років.

За словами зірки, вона з дитинства пам'ятає "всі ці поцілунки-обнімашки". Також вона поділилася премудрістю, яку отримала від батька, поки він був ще живий.

"Я така щаслива, що Всесвіт мені подарувала таку сім'ю. Я їх бачила завжди люблячими один одного. Безумовно, не без скандалів, як і в будь-якій родині... можу сказати, що у нас італійська сім'я, дуже емоційна. Але, тим не менш, крізь все життя була червоною ниткою любов. І мені тато говорив, неважливо, чим ти займаєшся, головне, щоб ти відчула "сонячний удар", який я відчув з твоєю мамою".

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