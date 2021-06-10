Известная певица Ани Лорак поделилась эксклюзивными кадрами со своего выступления

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 42-летней артистки, которая в последние годы активно строит карьеру в России, появилась запись нескольких номеров с ее концерта. Помощница Лорак записала видео из-за кулис, пока певица отрабатывала концерт в небольшом зале. Было видно, что поклонники были в восторге от выступления своего кумира.

«Спасибо, мои любимые!», - подписала видео Лорак.

В комментариях звезде оставили массу слов благодарности и комплиментов по поводу ее внешнего вида. Лорак была одета в золотистое платье, которое оказалось чересчур коротким. Зато наряд подчеркнул стройные ножки дивы.

«Волшебная и настоящая во всем! Нет слов! Королева!», «Спасибо огромное за эфир. Хотя бы так посмотреть на Ваши выступления. Невероятные эмоции», «Волшебная», «Ножки шедевр», «Бесконечно любим», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась кадром с репетиции перед концертом. Как известно, после карантинного года звезда решила отыграться и организовала целый гастрольный тур по городам России. Из-за долгого перерыва без концертов Каролина набрала вес, поэтому ей пришлось срочно брать себя в руки.

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