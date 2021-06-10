Співачці Ані Лорак вдалося здивувати подарунком - кадри викликали фурор

Так, 42-річна артистка влаштувала гучну вечірку з нагоди дня народження її дочки Софії. На свято замовили багатоярусний торт і зібрали велику дитячу компанію. Відповідні кадри Кароліна опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Головним подарунком, про який сильно мріяла Софія, стала незвичайна лялька, схожа на маленьку дитину. Лорак показала зворушливий момент, як з'явилася з "немовлям" на руках перед здивованою донькою. Судячи з реакції, дівчинка дуже зраділа подарунку, тут же взяла "малятко" на руки, притиснувши до себе.

На вечірці, до речі, був присутній і її батько, колишній чоловік Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. У якийсь момент він зацікавився лялькою Софії.

"Як назвала її?", - запитав він у дочки, поки та приміряла іграшці вбрання.

"Я сказала всім - Аврора", - відповіла дівчинка.

Раніше ми розповідали, що Лорак назвала день народження Софії — своїм улюбленим днем у році.

"Дорога моя донечка, вітаю тебе❤️ День твого народження - мій найулюбленіший день у році! Ти унікальна💋 Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітко!🎈 🧡", - звернулася вона до доньки в Instagram, супроводивши пост "живим" фото з непідробними емоціями.

Також з 10-річчям дівчинку привітав і її хрещений Філіп Кіркоров.

"Сьогодні у світі відзначають День друзів! Частинка моєї душі належить моїй подрузі, моїй Діві, @anilorak, яка рівно 10 років тому в цей чудовий день стала мамою і подарувала життя Софійці - моїй хрещениці!🙏Від щирого серця вітаю з першим ювілеєм!!!🥳", - написав він в Instagram.

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