Популярна співачка Ані Лорак на концерті змогла вразити не тільки схудлою фігурою

Перед концертом виконавиця постаралася не тільки випустити новий кліп на композицію, але ще й успішно привела себе в порядок, бажаючи постати перед фанатами в новому вигляді. Заради схуднення Лорак добре потрудилася і стала більш розкутою – вперше за кілька років зірка навіть хвалилася фігурою в купальнику.

На концерті Кароліна також блиснула всією красою. Короткій плаття із золота зі звисаючими намистинами тільки додало їй більшого сяйва, а худі і стрункі ноги відразу ж були помічені фанатами. При цьому багато хто міг звернути увагу і на обличчя Кароліни.

На думку деяких шанувальників, зірка вже давно робить уколи краси, намагається підтримувати молодість усіма способами і відмовляється коментувати чутки про її захоплення ботоксом і філерами. На фото, представленому в профілі артистки, добре видно всі зміни, які виконала з собою Кароліна.

У той же час, в інтерв'ю вона лише підкреслює, що для догляду за собою у неї є лише три головних правила: не їсти пізно ввечері, прибрати з меню солодкі напої, майонез і хлібобулочні вироби, а також додати фізичні навантаження.

Нагадаємо, нещодавно зірка вирушила в гастрольний тур по Росії, і на своїй сторінці в соцмережі показала кілька кадрів з чергового концерту.На нових знімках видно, що ані змінила кілька образів, вона з'являлася на сцені у відвертий нарядах, демонструючи ідеальну фігуру.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Найкраща", "найкраща"," яка ви щаслива, коли на сцені", " спасибі за емоції!", "Видно, як ви віддаєте свою енергію на всі сто. Будьте такою щасливою завжди", "дуже теплі і красиві фотографії"," Чарівна"," приголомшливий вечір", " такі вечори не забуваються. Справжня любов", - пишуть фанати під фото Лорак.

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