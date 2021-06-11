Известная украинская телеведущая Леся Никитюк оправляется после взлома своей личной страницы в Инстаграм

Как передает Politeka.net, 10 июня на странице звезды появилась фотография Дмитрия Гордона, а в ленте стали появляться личные фото Никитюк и скрины ее переписки со знаменитостями. Позже Леся вышла на связь со страницы своего пса Рафика. Девушка заявила, что ее страницу взломали и она догадывается, кто это сделал. Буквально через пару часов аккаунт удалось вернуть в руки хозяйки, а из ленты пропали слитые фото.

«Мама в Здании. Я свою Ж могу и так выставлять, когда захочу... вижу есть спрос. Погуляли и хватит...», - написала позже Никитюк.

Ситуацию со взломом аккаунта продолжили обсуждать и на следующий день. Стоит отметить, что не все украинцы поверили в то, что Инстаграм звезды действительно взломали.

«Что не сделаешь ради хайпа, даже ради такого «детского», «Кому она нужна, кроме Притулы?», «Где же эти женихи её, одни слова», «Скорее поверю, что Леся Ивановна сама повернула спец операцию. Выбирала сама, что получше. С её замашками это вполне возможно», - пишут пользователи сети в обсуждении на странице новостей о звездах.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».