Телеведуча і блогер Леся Нікітюк стала жертвою хакерів

Як передає Politeka.net, невідомі зламали сторінку Нікітюк в Instagram, на яку підписано майже 4 мільйони людей. Шахраї опублікували кілька постів від імені Нікітюк, почавши з погроз. Також вони встигли опублікувати особисте фото телеведучої, на якому вона позувала в нижній білизні. Судячи з усього, це фото Нікітюк відправляла комусь в особистих повідомленнях.

"На побачення підемо?",- підписали хакери фото з артисткою.

У коментарях під постом фани буквально зійшли з розуму, обговорюючи, що сторінку Нікітюк зламали. Втім, багато хто не забув похвалити фігуру зірки.

"Лесю зламали походу", "Козлина якийсь зламав Лесю", "Все при ній. Все ж краще, ніж 100500 однакових сірих селфі», «ні фіга собі, звичайно", "О, боже. Що тепер буде", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що зломщики змінили фото профілю Нікітюк на портрет журналіста Дмитра Гордона. Також вони запропонували підписникам почитати Лесині листування.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала, як старанно тренується після відпустки. У відпустці Леся охоче позує в бікіні, демонструючи підтягнуті форми. Однак вдома над цими формами доводиться наполегливо працювати.

Нагадаємо, що Нікітюк з весільним манікюром розповіла про пограбування: "все золото, що було...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з "салом на животі" вибухнула емоціями через стереотипи про фігуру: «до біса це все».

Також Politeka писала, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".