Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как выглядела до встречи с артистом
Как передает Politeka.net, в 2020 году 55-летний певец Виктор Павлик женился на своем концертном директоре, 26-летней Екатерине Репяховой. Их союз довольно долго осуждали в сети до тех пор, пока Репяхова не забеременела. Сейчас девушка активно ведет свой блог, рассказывая о подготовке к родам, а также буднях беременной женщины.
Недавно Репяхова простудилась после того, как замерзла на прогулке. Это произошло на 39-й неделе беременности, чего женщина никак не ожидала. Сейчас она находится уже на 40-й неделе.
А пока Екатерина ждет рождения своего первенца Михаила, она коротает время, гуляя с мамой по магазинам. Чтобы развеселить своих поклонников она решила показать, какой была в юности, еще до того, как встретила своего звездного мужа. На фото, которое удивило фанатов пары, Екатерина предстала с темными волосами. Стоит отметить, что на снимке она выглядит даже старше, чем сейчас.
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«Здесь мне 18 или 19. Как я вам брюнетка?», - подписала снимок Репяхова.
Мнение поклонников разделилось практически поровну. 46% образ понравился, а остальным нет.
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