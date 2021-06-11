Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як переживає застуду на останньому тижні вагітності
Як передає Politeka.net, 26-річна Репяхова зовсім скоро народить Павлику сина. Всю вагітність Катя береглася і стежила за своїм здоров'ям, а на останніх місяцях застудилася. Як виявилося, Репяхова знає, з якої причини її вразила недуга.
"Застуда на 39 тижні вагітності. Це те, чого я ніяк не очікувала. Скажу чесно, до 39 тижня я думала, що ось-ось народжу і якось розслабилася на рахунок свого здоров'я. Зараз я чітко розумію, де і коли я застудилася. Того дня я холодно одяглася і перемерзла. Звичайно ж мій організм зараз все віддає Міхайлику і мій імунітет не впорався", - зазначила Репяхова.
Дівчина додала, що вже почувається набагато краще. Вона закликала своїх прихильниць берегти себе на будь-якому терміні і не допускати її помилок.
У коментарях Репяховій залишили слова підтримки і компліменти.
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"Тільняшка так підходить для вагітних", "Катюша, здоров'я Вам) чекаємо появи на світ Михайла Вікторовича – здоровим", "Тримайтеся!",- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що зараз дівчина перебуває на 40-му тижні вагітності.
Нагадаємо, що дружина Павлика заявилася додому з пляшкою горілки на останньому тижні вагітності:"що може бути краще".
Як повідомляла Politeka, дружина 55-річного Павлика, розкривши халатик, показала фігуру перед пологами:"живіт ще нижче став".
Також Politeka писала, що дружина Павлика ошелешила змученим хворобою видом на останніх тижнях вагітності:"погано мені".