Певицу Тину Кароль поймали в необычной компании

Как передает Politeka.net, забавные кадры удалось заснять на одном из корпоративов, на котором выступала артистка.

Слухи о романе между Кароль и Баланом ходят уже, но молдавский певец и композитор, комментируя отношения с украинской артисткой постоянно избегает прямого ответа.

В одном из интервью Балан признался, что смотрел новый сезон "Танцев со звездами" только ради нарядов Тины Кароль.



А вот певица, выступая на одном из корпоративов, уже нашла себе кавалера.



Во время исполнения песни "Мужчина моей мечты" на большом экране появилось его лицо.

Счастливчиком оказался мужчина, который стоял в первом ряде возле сцены.

Со словами "не того любила" Кароль опустилась на колени перед "самым взрослым поклонником" и наградила его поцелуем.

Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в откровенном купальнике открыла сезон загара: "Не стыдно перед сыном?".

Также Politeka писала, что роскошные владения Тины Кароль под Киевом засняли с высоты: "Спортзал, бассейн, мини-футбольное поле и...".