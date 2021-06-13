Певицу Тину Кароль поймали в необычной компании
Как передает Politeka.net, забавные кадры удалось заснять на одном из корпоративов, на котором выступала артистка.
Слухи о романе между Кароль и Баланом ходят уже, но молдавский певец и композитор, комментируя отношения с украинской артисткой постоянно избегает прямого ответа.
В одном из интервью Балан признался, что смотрел новый сезон "Танцев со звездами" только ради нарядов Тины Кароль.
А вот певица, выступая на одном из корпоративов, уже нашла себе кавалера.
Во время исполнения песни "Мужчина моей мечты" на большом экране появилось его лицо.
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Счастливчиком оказался мужчина, который стоял в первом ряде возле сцены.
Со словами "не того любила" Кароль опустилась на колени перед "самым взрослым поклонником" и наградила его поцелуем.
Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".
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