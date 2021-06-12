Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко озадачила внешним видом без фотошопа и косметики
Не так давно звезда отправилась на отдых, где активно проводит время у бассейна с ребенком и показывает свою маму или близких. При этом Тодоренко записывает привычные Стори в разных образах.
Не обходится и без записей Регины без макияжа и фильтров. Совсем недавно подобный ролик, на котором звезда показала, как после похудения осталась «без бюста» и высмеяла тех, кто критиковал ее в ответ. В этот раз Тодоренко без макияжа прогулялась у бассейна и записала видео.
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Показала Регина при этом свое лицо таким, какое оно есть, а также хвастнула улыбкой, над которой так долго работает:
«Брекеты в 30 лет — это увлекательнейший аттракцион. Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», - раньше заявила Регина.
После домашних Стори ответы звезды тут же принялись сыпаться в лс: «Восхищаюсь вами, среди всех наших звезд у вас самый честный аккаунт. Растрепанная, без косметики, без прикрас. Такая, какая есть, так круто. Дай бог здоровья вам».
Регина Тодоренко решила попробовать себя в роли тиктокерши. Женщина сняла забавное видео, как поглощает все подряд для Тиктока и опубликовала его в своем аккаунте в Инстаграм.
Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".
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