Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко озадачила внешним видом без фотошопа и косметики

Не так давно звезда отправилась на отдых, где активно проводит время у бассейна с ребенком и показывает свою маму или близких. При этом Тодоренко записывает привычные Стори в разных образах.

Не обходится и без записей Регины без макияжа и фильтров. Совсем недавно подобный ролик, на котором звезда показала, как после похудения осталась «без бюста» и высмеяла тех, кто критиковал ее в ответ. В этот раз Тодоренко без макияжа прогулялась у бассейна и записала видео.

Показала Регина при этом свое лицо таким, какое оно есть, а также хвастнула улыбкой, над которой так долго работает:

«Брекеты в 30 лет — это увлекательнейший аттракцион. Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», - раньше заявила Регина.

После домашних Стори ответы звезды тут же принялись сыпаться в лс: «Восхищаюсь вами, среди всех наших звезд у вас самый честный аккаунт. Растрепанная, без косметики, без прикрас. Такая, какая есть, так круто. Дай бог здоровья вам».

Регина Тодоренко решила попробовать себя в роли тиктокерши. Женщина сняла забавное видео, как поглощает все подряд для Тиктока и опубликовала его в своем аккаунте в Инстаграм.

Пользователи написали много комментариев по поводу прожорства Тодоренко: " ❤️банан заглатывает здорово", "Деградация", "И чего в этом хорошего? Деградация🤦‍♀️ а дети смотрят и думают что это круто! Нужно повторить! И теперь представьте кем вырастут эти дети? Что будет с миром через несколько десятков лет??"