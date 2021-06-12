Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал на фото, с кем проводит свой праздник

Два дня назад дочь Ани Лорак и Мурата с размахом отметила свой день рождения, на который пришли звездные друзья ее мамы и все близкие. Как обычно, вечеринка сопровождалась конкурсами, подарками и фотосессиями. Поздравить Соню приехал заранее и ее отец.

Оставшись и после праздника в России, Мурат, похоже, решил отметить и свой день рождения в кругу семьи. Сегодня мужчина показал в разделе Стори, как празднует с ребенком свой день рождения. Довольная Соня мило позировала с ним в обнимку и улыбалась на камеру.

Отметим, о личной жизни после развода Лорак и Мурата ничего не известно. И хотя ранее сам Мурат завел себе новую пассию, а Каролина встречалась с молодым продюсером Егором Глебом, теперь она ничего не говорит о жизни. Тем не менее, не так давно во время поездки в РФ бывшие супруги были замечены за весьма пикантными объятиями и танцами на частной вечеринке.

Мы также писали, София на днях отпраздновала десятилетие. Чтобы поздравить дочку Мурат прилетел в Киев из Москвы. На новых кадрах в Инстаграм он показал, как проводит время с девочкой.

Мурат и София вместе завтракали. А компанию им составила Аврора - необычная кукла, похожая на маленького ребенка. Ее подарили девочке на день рождения, исполнив давнее желание. Похоже, теперь София с Авророй вовсе не разлучается.

Напомним, что Ани Лорак в золотом мини-платье заинтриговала внешностью после похудения: фото.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала, как изменилась ее дочь от бывшего мужа: "Какая большая малышка".

Также Politeka писала, что Ани Лорак ошеломила появлением с "младенцем" на руках, мечты сбываются: "Как назвала?".