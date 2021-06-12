Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова решила показать, как похудела после зимы
Не так давно Даша Ульянова пожаловалась на резкий набор веса и даже расплакалась в Стори из-за этого. Однако, быстро взяв себя в руки, девушка чуть ли не на следующий день отправилась в зал.
Теперь периодически она показывает, как проходят ее будни в спортзале, как она занимается и как худеет. В результате, вес с 62 килограмм ушел в 57,6. Этим Даша очень довольна, поэтому у себя в профиле записала несколько роликов, рассказывая об этом.
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К слову, худеть молодая гимнастка умеет очень хорошо, ведь ранее перед проектом «Холостяк» она сбросила семь килограмм, взялась за свою форму и смогла запомниться фанатам проекта своей идеальной растяжкой, которой восхищались буквально все. В свежих роликах Даша подметила, что пора показывать «полезное»:
«Теперь держите контент фитоняшки!» - шутливо заметила Ульянова.
Мы ранее писали, что на 24-летнюю бывшую гимнастку свалилась небывалая слава после того, как она заполучила заветное кольцо от "Холостяка" Михайлюка в финале шоу. И хоть отношения у парочки не сложились, Даша все равно полюбилась украинцам.
В своем новом посте Ульянова похвасталась стильным луком. Ранее Даша забавляла фанатов яркими снимками из кабины лифта (это уже стало ее фишкой.
"Пиджак, мечтаю"; "Вау😍"; "Красотка🔥🔥🔥"; "🍒....Красивая и стильная👏..🍰"; "Лифтолук 😍Красотка 🔥"; "Мы скучали по фоткам в лифе, а не в лифте)))"; "Дашка, переделай губы", - комментируют в Сети.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.
Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".