Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова решила показать, как похудела после зимы

Не так давно Даша Ульянова пожаловалась на резкий набор веса и даже расплакалась в Стори из-за этого. Однако, быстро взяв себя в руки, девушка чуть ли не на следующий день отправилась в зал.

Теперь периодически она показывает, как проходят ее будни в спортзале, как она занимается и как худеет. В результате, вес с 62 килограмм ушел в 57,6. Этим Даша очень довольна, поэтому у себя в профиле записала несколько роликов, рассказывая об этом.

К слову, худеть молодая гимнастка умеет очень хорошо, ведь ранее перед проектом «Холостяк» она сбросила семь килограмм, взялась за свою форму и смогла запомниться фанатам проекта своей идеальной растяжкой, которой восхищались буквально все. В свежих роликах Даша подметила, что пора показывать «полезное»:

«Теперь держите контент фитоняшки!» - шутливо заметила Ульянова.

Мы ранее писали, что на 24-летнюю бывшую гимнастку свалилась небывалая слава после того, как она заполучила заветное кольцо от "Холостяка" Михайлюка в финале шоу. И хоть отношения у парочки не сложились, Даша все равно полюбилась украинцам.

В своем новом посте Ульянова похвасталась стильным луком. Ранее Даша забавляла фанатов яркими снимками из кабины лифта (это уже стало ее фишкой.

"Пиджак, мечтаю"; "Вау😍"; "Красотка🔥🔥🔥"; "🍒....Красивая и стильная👏..🍰"; "Лифтолук 😍Красотка 🔥"; "Мы скучали по фоткам в лифе, а не в лифте)))"; "Дашка, переделай губы", - комментируют в Сети.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".