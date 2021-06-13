Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу продолажает баловать свою дочь на отдыхе после дня рождения

Отправившись в РФ специально ко дню рождения дочери, Мурат начал активно вести страницу в Инстаграм. Мужчина теперь постоянно рассказывает, как проводит время с ребенком и ни в чем ей не отказывает.

Как можно заметить из ролика, представленного Муратом, девочке ни в чем не отказывают. Только ее день рождения праздновали несколько дней и устроили целый праздник с множеством гостей. Теперь же Соня веселится с отцом на аттракционах.

Причем мамы Сони не видно – чтобы избежать сплетен, связанных с возможными отношениями с бывшим мужем, Лорак не публикует ни одного совместного кадра.

Фанаты были восхищены увиденным роликом счастливого отца с ребенком, который во всем потакает желаниям дочери хорошо провести время:

«Мурат развлекается и радуется как ребёнок!! Соня счастлива!! столько ей внимание даёт папа! и сам от души веселится. у них с Соней один темперамент!! умеют и веселится и всякое чувство им не чуждо одинаково!! ведь не зря они близнецы по гороскопу!! и всё же мои дорогие и любимые, здоровья вам, любви, взаимопонимания и всего того, что приносит счастье!!».

Как можно заметить также, оставшись и после праздника в России, Мурат, похоже, решил отметить и свой день рождения в кругу семьи. Сегодня мужчина показал в разделе Стори, как празднует с ребенком свой день рождения. Довольная Соня мило позировала с ним в обнимку и улыбалась на камеру.

Отметим, о личной жизни после развода Лорак и Мурата ничего не известно. И хотя ранее сам Мурат завел себе новую пассию, а Каролина встречалась с молодым продюсером Егором Глебом, теперь она ничего не говорит о жизни. Тем не менее, не так давно во время поездки в РФ бывшие супруги были замечены за весьма пикантными объятиями и танцами на частной вечеринке.

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