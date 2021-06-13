Украинский исполнитель Макс Барских гастролирует по Украине, устраивая настоящий переполох в каждом городе

Как пишет Politeka.net, 31-летний Барских имеет огромную базу поклонников в странах СНГ. Как объяснял его продюсер Алан Бадоев, они не ограничиваются одной страной, поскольку артиста любят везде. Поэтому Барских нередко выступает в России. Сейчас Макс дает концерты в Украине, собирая толпы счастливых поклонниц.

На свежем видео, которое артист опубликовал у себя в Инстаграм, он показал, как прошел его концерт в Днепре. Эффектные наряды, заведенная публика и эмоциональный Барских сделали атмосферу этого вечера незабываемой. В шоу артиста присутствовали спецэффекты, а также совместные танцы с поклонниками. Фанаты на видео пищали от восторга.

«Днепр, вчера было горячо! Повторим?», - подписал ролик артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов и комплиментов.

«Днепр всегда рад Тебе, ждём полноценный концерт осенью!», «Да. Это было незабываемо», «Это больше чем Любовь, все неслучайно, хочется повтора в каждом городе, Макс спасибо тебе за праздник, который ты даришь людям», «Макс, вчера все было на высоте: и выступление, и одежда, и заведённая публика!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Макс Барских в прозрачной майке показал, что вытворял перед сидящей публикой: "Непривычно выступать…".

Также Politeka писала, что в Одессе случился переполох из-за Макса Барских: кадры произошедшего.

А еще Politeka сообщала, что Барских в ночном клубе свел с ума разгоряченную публику, спустившись в зал: "Молодец, жги!".