Виконавець Макс Барських здивував шанувальників яскравими фото з концерту
Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав шанувальникам свою чарівну маму, цього разу порадував публіку незвичайними фото з недавнього концерту. У своєму Instagram Гарячий красень і улюбленець дівчат виклав знімки, на яких його можна побачити під час і після свого виступу, а також поділився своїми враженнями від концерту.
На деяких фотографіях Макса можна побачити на сцені в розпал виступу, видно, що він викладається по повній, попри те, що людям в залі заборонено зриватися з місць і танцювати. Як видно, на сцену артист вийшов в цікавому образі – на ньому прозора темна майка і вузькі шкіряні штани, цей наряд красиво підкреслює підтягнуте тіло красеня, а Свій образ він доповнив стильною кепочкою.
У підписі до фотографій Барських написав: "незвично виступати в залі, де заборонено вставати і танцювати. Але, здається, у нас вийшло створити доковідну атмосферу". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нові знімки співака: "Красунчик", "Кошмар. Як не танцювати", "Хто любить твої пісні, нехай спробують на місці всидіти!", "Не хвилюйся Макс, ми перед телевізором добре запалювали", "Макс, ти був краще за всіх", "Шикарний чоловік!", "Якось красиво прям".
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