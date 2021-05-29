Исполнитель Макс Барских удивил поклонников яркими фото с концерта

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал поклонникам свою очаровательную маму, в этот раз порадовал публику необычными фото с недавнего концерта. В своем Instagram горячий красавчик и любимец девушек выложил снимки, на которых его можно увидеть во время и после своего выступления, а также поделился своими впечатлениями от концерта.

На некоторых фотографиях Макса можно увидеть на сцене в разгар выступления, видно, что он выкладывается по полной, несмотря на то, что людям в зале запрещено срываться с мест и танцевать. Как видно, на сцену артист вышел в интересном образе – на нем прозрачная темная майка и узкие кожаные штаны, этот наряд красиво подчеркивает подтянутое тело красавчика, а свой образ он дополнил стильной кепочкой.

В подписи к фотографиям Барских написал: "Непривычно выступать в зале, где запрещено вставать и танцевать. Но, кажется, у нас получилось создать доковидную атмосферу". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новые снимки певца: "Красавчик", "Кошмар. Как не танцевать", "Кто любит твои песни, пусть попробуют на месте усидеть!", "Не волнуйся Макс, мы перед телевизором хорошо зажигали", "Макс, ты был лучше всех", "Шикарный мужчина!", "Как-то красиво прям".

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