Виконавець Макс Барських здивував шанувальників яскравим відео зі свого концерту в нічному клубі

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав шанувальникам свою чарівну маму, цього разу порадував публіку незвичайним відео з недавнього концерту в популярному нічному клубі Одеси. У своєму Instagram Гарячий красень і улюбленець дівчат виклав кадри, на яких його можна побачити під час виступу, а в підписі до публікації він поділився своїми враженнями від концерту.

На відео видно, що під час вступу Макс спустився в зал до розпаленої публіки – він співав і водночас чіпав руками руки фанатів, які прийшли на його виступ. Судячи з ролика, глядачі здорово відірвалися, натанцювалися і підспівували пісням артиста. При цьому ніхто не дотримувався соціальну дистанцію, стовпившись біля сцени. Незабаром співак знову повернувся на сцену і продовжив виступ, під радісні вигуки натовпу.

У підписі до публікації Барських написав: "Одеса – мама, люблю тебе за твої посмішки, атмосферу, море, їжу, наші зустрічі... і багато ще за що". Користувачі тут же почали активно засуджувати нове відео артиста, засинаючи його компліментами в коментарях. "Кращий артист у Всесвіті", "Макс молодець, запалюй", "Макс, ти найкращий", "Який ти класний, як близький до глядачів", "Як завжди, на висоті", - пишуть в коментарях.

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