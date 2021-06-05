Исполнитель Макс Барских удивил поклонников ярким видео со своего концерта в ночном клубе

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал поклонникам свою очаровательную маму, в этот раз порадовал публику необычным видео с недавнего концерта в популярном ночном клубе Одессы. В своем Instagram горячий красавчик и любимец девушек выложил кадры, на которых его можно увидеть во время выступления, а в подписи к публикации он поделился своими впечатлениями от концерта.

На видео видно, что во время вступления Макс спустился в зал к разгоряченной публике – он пел и в это же время трогал руками руки фанатов, которые пришли на его выступление. Судя по ролику, зрители здорово оторвались, натанцевались и подпевали песням артиста. При этом никто не соблюдал социальную дистанцию, столпившись у сцены. Вскоре певец снова вернулся на сцену и продолжил выступление, под радостные возгласы толпы.

В подписи к публикации Барских написал: "Одесса – мама, люблю тебя за твои улыбки, атмосферу, море, еду, наши встречи... и много еще за что". Пользователи тут же принялись активно осуждать новое видео артиста, засыпая его комплиментами в комментариях. "Лучший артист во вселенной", "Макс молодец, жги", "Макс, ты самый лучший", "Какой ты классный, как близок к зрителям", "Как всегда, на высоте", - пишут в комментариях.

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