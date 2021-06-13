Победительница "Танців з зірками", известный украинский хореограф Илона Гвоздева впечатлила роскошной фотосессией с детьми

Как пишет Politeka.net, в прошлом году 32-летняя Илона Гвоздева родила сына. Кроме этого, у звезды есть дочка Валерия. У себя в Инстаграм звезда решила поделиться свежей фотосессией, которую она устроила для себя и детей. Илона решила подойти к съемке серьезно, подобрав невероятно красивые наряды. Кадры получились невероятно атмосферными и больше напоминали съемку для обложки журнала. Особенно красивыми получились кадры с дочкой в одинаковых черных платьях.

«Не смогла удержаться и хочу поделиться с вами этой невероятной фотосессией. Сколько любви, света и тепла в этих фото, недаром говорят, дети цветы нашей жизни, а ведь так и есть! Дети наши цветы, а мы родители их садовники: холим, лелеем, взращиваем и отпускаем мир познавать и другие цветочки искать», - подписала фото звезда.

В комментариях танцовщице оставили массу приятных слов.

«Потрясающие фотографии. Очень трогательно и нежно», «Безумно красиво», «это очень мило и красиво. Любовь мамы и деток круто», «Ух ты. Какая прелесть, какие вы красивые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что победительница "Танців з зірками" Гвоздева заговорила о знаках судьбы: "Всегда обращаю внимание…".

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