Танцівниця Ілона Гвоздьова показала яскраві фото домашнього дозвілля і поділилася рецептом шашлику

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі кілька яскравих кадрів домашнього дозвілля і поділилася рецептом фірмового шашлику від її чоловіка.

На нових знімках Ілону можна побачити спочатку біля мангала під час приготування страви, а потім вже з донькою з величезною тарілкою ароматного м'яса з овочами і зеленню. Шанувальники помітили, що хореограф сильно схудла останнім часом, особливо це видно на першому знімку, де танцівниця стоїть біля багаття у вузьких чорних лосинах і червоній футболці.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала: "Якщо ви запитаєте, що любить найбільше моя Рія, відповідь буде однозначною – М'ЯСО. Благо, що мій чоловік обожнює готувати, і кожен раз балує нашу сім'ю черговим кулінарним шедевром. У нашій родині все ідеально просто: я ходжу за покупками, а чоловік готує".

Також у своєму пості Ілона поділилася рецептом маринаду для шашлику з соєвим соусом і лимоном від її чоловіка.

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