Танцовщица Илона Гвоздева показала яркие фото домашнего досуга и поделилась рецептом шашлыка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети несколько ярких кадров домашнего досуга и поделилась рецептом фирменного шашлыка от ее мужа.

На новых снимках Илону можно увидеть сначала у мангала во время приготовления блюда, а потом уже с дочкой с огромной тарелкой ароматного мяса с овощами и зеленью. Поклонники заметили, что хореограф сильно похудела в последнее время, особенно это видно на первом снимке, где танцовщица стоит у костра в узких черных лосинах и красной футболке.

В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Если вы спросите, что любит больше всего моя Рия, ответ будет однозначным – МЯСО. Благо, что мой муж обожает готовить, и каждый раз балует нашу семью очередным кулинарным шедевром. В нашей семье все идеально просто: я хожу за покупками, а муж готовит".

Также в своем посте Илона поделилась рецептом маринада для шашлыка с соевым соусом и лимоном от ее мужа.

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