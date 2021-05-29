Відомий український хореограф Ілона Гвоздьова, переможниця "Танців з зірками", показала себе і розповіла про страшне

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова стала популярною українською танцівницею і навіть перемогла на проекті "Танці з зірками". Красуня активно веде соціальні мережі, в яких не тільки знайомить зі своєю творчістю, а й розповідає про особисте.

У новому пості, який Ілона опублікувала в Instagram, дівчина вирішила розповісти про аварію, яку побачила. Гвоздьова супроводила публікацію фото, на якому демонстративно схрестила руки.

"Сьогодні стала свідком страшної аварії на дорозі - водій збив двох дівчаток приблизно 7-8 років.

Відразу скажу, з дітьми все в порядку, відбулися легкими забоями і саднами, але...

Уявляю який шок отримав водій, який виявився заручником обставин і спасибі йому за реакцію і за малу швидкість авто, ще б якихось 10-15 км швидше і все могло б закінчитися плачевно для всіх учасників події!

Діти, що перебігали дорогу, абсолютно не дивилися на проїжджу частину і перебігали її в недозволеному місці", - написала Ілона.



Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"І самим показувати приклад, де і як переходити", "спасибі за те що поділилися. Провела бесіду зі своєю 8-ми річною дочкою", " ще батьки самі повинні переходити в належному місці як приклад. Так шансів менше, що дітки порушать".

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