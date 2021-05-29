Известный украинский хореограф Илона Гвоздева, победительница "Танців з зірками", показала себя и рассказала о страшном

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева стала популярной украинской танцовщицей и даже победила на проекте "Танці з зірками". Красотка активно ведет социальные сети, в которых не только знакомит со своим творчеством, но и рассказывает о личном.

В новом посте, который Илона опубликовала в Инстаграм, девушка решила рассказать об аварии, которую увидела. Гвоздева сопроводила публикацию фото, на котором демонстративно скрестила руки.

"Сегодня стала свидетелем жуткой аварии на дороге- Водитель сбил двух девочек примерно 7-8 лет.

Сразу скажу, с детьми все в порядке, отделались легкими ушибами и ссадинами, НО...

Представляю какой шок получил Водитель, который оказался заложником обстоятельств и спасибо ему за реакцию и за малую скорость авто, ещё бы каких-то 10-15 км быстрее и все могло бы закончиться плачевно для всех участников происшествия!

Дети,перебегавшие дорогу, абсолютно не смотрели на проезжую часть и перебегали ее в неположенном месте", - написала Илона.



Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"И самим показывать пример, где и как переходить", "Спасибо за то что поделились. Провела беседу со своей 8-ми летней дочерью", "Еще родители сами должны переходить в положенном месте в качестве примера. Так шансов меньше, что детки нарушат".

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