Возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк удивила новым талантом

Как известно, жена ведущего называет себя "танцующим нотариусом" (у нее есть свой бизнес, а в юности она увлекалась бальными танцами), но внезапно Кристину потянуло на дизайнерство одежды. Девушка решила продемонстрировать свои необычные костюмчики во всей красе, тем более они идеально вписываются в пейзажи Черногории, где она сейчас отдыхает с мужем.

В своем новом посте в Инстаграм Кристина показала, как отдыхает на яхте, с шампанским и фруктами, передает Politeka.net.

Девушка позировала в костюмах из "сеточки" разных цветов, демонстрируя стройную фигурку во всем великолепии. На некоторых кадрах звезда танцевала, порой, даже не выпуская бокала из рук.

"Я просто во все, что делаю, вкладываю своё сердечко! ❤️ Так у меня и получилось с моими красивыми костюмами. Будем красивыми вместе этим летом!!!!🔥", - сообщила она в подписи.

Пользователи кинулись комментировать, а самым первым оценил старания Кристины ее муж. "Горжусь ❤️", - написал он.

"Боже, какая ты красивая!"

"Очень красивые изделия, в ресторан точно нет, потому что очень просвечивается (лично мое мнение) а вот по набережной у моря супер 👍👍👍"

"Да, будем красивыми🔥"

"Бомба-ракета🔥"

"У вас был такой костюм только белый с топом😮все спрашивали откуда)))"

"Класс 🔥👏🙌Поздравляю 💐"

Ранее мы рассказывали, Кристина призналась, что никогда не перестанет мечтать, опубликовав атмосферное черно-белое фото, на котором позировала в джинсовых шортиках, футболке и милой шляпке.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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