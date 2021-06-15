Возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк удивила новым талантом
Как известно, жена ведущего называет себя "танцующим нотариусом" (у нее есть свой бизнес, а в юности она увлекалась бальными танцами), но внезапно Кристину потянуло на дизайнерство одежды. Девушка решила продемонстрировать свои необычные костюмчики во всей красе, тем более они идеально вписываются в пейзажи Черногории, где она сейчас отдыхает с мужем.
В своем новом посте в Инстаграм Кристина показала, как отдыхает на яхте, с шампанским и фруктами, передает Politeka.net.
Девушка позировала в костюмах из "сеточки" разных цветов, демонстрируя стройную фигурку во всем великолепии. На некоторых кадрах звезда танцевала, порой, даже не выпуская бокала из рук.
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"Я просто во все, что делаю, вкладываю своё сердечко! ❤️ Так у меня и получилось с моими красивыми костюмами. Будем красивыми вместе этим летом!!!!🔥", - сообщила она в подписи.
Пользователи кинулись комментировать, а самым первым оценил старания Кристины ее муж. "Горжусь ❤️", - написал он.
"Боже, какая ты красивая!"
"Очень красивые изделия, в ресторан точно нет, потому что очень просвечивается (лично мое мнение) а вот по набережной у моря супер 👍👍👍"
"Да, будем красивыми🔥"
"Бомба-ракета🔥"
"У вас был такой костюм только белый с топом😮все спрашивали откуда)))"
"Класс 🔥👏🙌Поздравляю 💐"
Ранее мы рассказывали, Кристина призналась, что никогда не перестанет мечтать, опубликовав атмосферное черно-белое фото, на котором позировала в джинсовых шортиках, футболке и милой шляпке.
Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."
Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".
Также Politeka писала, Жена Остапчука, рванувшая в Египет без мужа, поразила новыми кадрами: "Как они делают это на жаре?".