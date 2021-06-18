Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, как приводит себя в порядок после поездки в Россию

Экс-супруг певицы не комментировал развод долгое время, причем особых слов о жизни после брака мужчина также не озвучивал. Тем не менее, как можно было понять, ради дочери пара поддерживает дружеские отношения. Специально перед днем рождения Сони Мурат отправился в РФ, чтобы отпраздновать ее десятилетие вместе.

После нескольких дней насыщенного отдыха Мурат отправился обратно домой, где и решил показать, как приводит себя в порядок. За многие годы фанаты певицы не раз отмечали, как быстро супруг Каролины поседел. Уже седая борода и почти такие же воолсы невозможно не заметить.

"Никогда не сдавайся" - сначала написал Мурат, показывая себя на новых стори. А уже после этого продемонстрировал, как приводит себя в порядок дома. Решив постричься, убирать седую бороду мудчина все равно не стал.

Ранее Мурат показал, как во время поездки в РФ был занят исключительно дочерью. Как можно заметить из ролика, девочке ни в чем не отказывают. Только ее день рождения праздновали несколько дней и устроили целый праздник с множеством гостей. Теперь же Соня веселится с отцом на аттракционах.

«Мурат развлекается и радуется как ребёнок!! Соня счастлива!! столько ей внимание даёт папа! и сам от души веселится. у них с Соней один темперамент!! умеют и веселится и всякое чувство им не чуждо одинаково!! ведь не зря они близнецы по гороскопу!! и всё же мои дорогие и любимые, здоровья вам, любви, взаимопонимания и всего того, что приносит счастье!!», - писали фанаты.

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