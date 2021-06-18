Жена популярного украинского певца и судьи «Голосу країни» Дмитрия Монатика в летнем розовом платье показала, как наслаждается моментом

Ирина Монатик поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На нем жена певца показала, как проводит время в Греции.

Недавно Ирина отправилась на отдых в солнечную Грецию, которая покорила ее своей атмосферой. Теперь жена Монатика активно делится снимками из путешествия.

Так, на новом фото она позирует возле колоритного белого домика с ярко-синей отделкой. Монатик игриво прислонилась к стене, глядя вдаль. На ней легкий и стильный летний наряд. Для прогулки она выбрала нежно-розовое длинное платье, светло-голубую рубашку, белые кроссовки и розовые очки. Распущенные волосы и легкая улыбка дополнили ее романтичный образ.

«Наслаждаться моментом», - подписала снимок Ирина.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Красивая», «Такие диковинные места», «Вы прекрасна», «Очаровательна!!!», «Я тащусь от таких эстетических фотографий», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Монатика опубликовала фото, на котором показалась в коротких шортиках и блузе, а на талии можно увидеть бананку. Красотка стояла у дерева, демонстрируя загорелые ножки. Как можно понять по геолокации, девушка отправилась отдыхать в Грецию.

"Пожалуйста, с видом на море", - подписала кадр Ирина.

Напомним, судья Голосу країни Монатик "уделал" Вакарчука, Дорофееву и Кароль: "Ее Величество Тина...".

Как сообщала Politeka, жена судьи "Голосу країни" Монатика в коротких шортах показала свой греческий загар: "Шикарная".

Также Politeka писала, что жена Монатика в стильном летнем образе закинула ногу на ногу, приковав к себе взгляды: "Лето внутри".