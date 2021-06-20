Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила сердца поклонников в ярком образе

Звезда завоевала большую любовь публики благодаря своему таланту и привлекательности, сообщает Politeka.net. Джоли до сих пор считается для многих эталоном красоты.

В сети то и дело появляются снимок артистки в разных фан-группах. Пользователи сети не только восхищаются привлекательностью Энджи на архивных кадрах, но также поддают их обработке, делая ее вид более современным.

В частности, в одном из фан-аккаунтах появился снимок звезды, на котором ее лицо было отфотошопленным. Актриса сияла нереалистично гладкой кожей. Также внимание притягивали красивые голубые глаза.

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Публикация быстро собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Красота ❤️❤️", "Прекрасная ❤️ ❤️ Я твоя фанатка", "Очень красивые глаза ❤️❤️❤️", "Хороша", "О, милое фото 😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Приятная", "моя любовь ♥ ️", "Вау 👀👍🔥 Великолепная 👏", "Красивая женщина", "Великолепная малышка 😍👏🔥🙌❤️", "чудесная женщина красивая 😍😍😍😍😍😍", "Красивая малышка Анджелина 🖤🖤", "Великолепная женщина", "Я люблю тебя, Анджелина", "Красивые волосы и улыбка 😃😊🔥🔥", "Глаза отца и губы мамы", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли родилась в 1975 году в семье актеров Маршелин Бертран и Джона Войта. Родители звезды разошлись, когда Энджи был год.

анджелина джоли, скрин

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.