Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Светлана стала известной актрисой для украинцев благодаря своему сотрудничеству со студией "Квартал 95". Красотка сыграла во множестве картин, а также выступает на сцене театра. Не забывает Ходченкова и о социальных сетях, где делится интересным контентом.
На новом фото, которое Ходченкова опубликовала, Светлана была в платье с декольте. Красотка дополнила образ ярким украшением, а в руках держала театральный бинокль.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Блин, ну, лучшая же!", "Света - прелесть", "Это я точно хочу посмотреть", "Невероятно красивая", "Супер красивая фигура У Вас. Я сужу по "Домашнему аресту ". Я вижу, что ничего не изменилось. Красавица!".
Сообщалось, что звезда фильмов «Квартал 95», известная актриса Светлана Ходченкова покорила ярким образом.
На свежем фото она позировала в сказочном желтом платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Внизу платье образовывало невероятный вид благодаря пышной юбке.
«Из Милана с любовью…», - подписала фото актриса.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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