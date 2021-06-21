Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Светлана стала известной актрисой для украинцев благодаря своему сотрудничеству со студией "Квартал 95". Красотка сыграла во множестве картин, а также выступает на сцене театра. Не забывает Ходченкова и о социальных сетях, где делится интересным контентом.

На новом фото, которое Ходченкова опубликовала, Светлана была в платье с декольте. Красотка дополнила образ ярким украшением, а в руках держала театральный бинокль.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Блин, ну, лучшая же!", "Света - прелесть", "Это я точно хочу посмотреть", "Невероятно красивая", "Супер красивая фигура У Вас. Я сужу по "Домашнему аресту ". Я вижу, что ничего не изменилось. Красавица!".

Сообщалось, что звезда фильмов «Квартал 95», известная актриса Светлана Ходченкова покорила ярким образом.

На свежем фото она позировала в сказочном желтом платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Внизу платье образовывало невероятный вид благодаря пышной юбке.

«Из Милана с любовью…», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Сообщалось, что звезда фильмов "Квартал 95" показала стильный образ с полотенцем на голове

А еще Politeka сообщала, что звезда фильмов "Квартал 95" восхитила своей изящностью на черно-белом фото

Также Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" в фиолетовых тонах показала новую себя



