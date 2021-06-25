Дочь певицы Ани Лорак покорила образом в красивом платье

Не так давно дочь популярной исполнительницы, София, отпраздновала свое 10-летие, передает Politeka.net. Девочка получила много подарков и поздравлений.

А на днях София вместе с мамой побывала на "взрослом" фестивале "Жара". Маленькая красотка появилась в черном платье с цветами, дополнив образ красными обручем и браслетом. Девочка выглядела счастливой.

За девять часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотка👏", "Привет как дела", "Сонечка, ты солнышко ❤️🙌", "Красивая солнечная девочка🌸🌷🌺", "Соня- очаровашка🙌🥰🥰🥰⚘🌷🌺", "😍😍😍 кукла Барби", "🌹🌹🌹🌹 Сонечка ты ангел 🙂", "Красотка", "Будь счастлива, маленькая фея! Пусть у тебя всё будет всегда солнечно и радостно!", "Сонечка, Солнышко, Улыбайся! Тебе ТАК идёт улыбка! 😍👍👍👍Я тебя люблю!) 🤗❤️❤️❤️💋", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня родилась в браке Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась после 15 лет отношений.

Звезда подала на развод, обвинив мужа в измене. Всему виной стали кадры, которые всплыли в сети. На видео бизнесмен обнимал красотку в одном из ночных клубов.

Однако в этом году в интернете заговорили о воссоединении пары. Бывших супругов засняли обнимающимися на пышной на вечеринке, посвященной Евровидению и его почитателю певцу Филиппу Киркорову.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото

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